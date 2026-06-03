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Der Basler Petersplatz bekommt 30 neue Bäume

Keystone-SDA

Der Petersplatz soll 30 neue Bäume bekommen und neu gestaltet werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch mit 89 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen 8,4 Millionen Franken bewilligt. Davon werden 7,9 Millionen aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert.

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(Keystone-SDA) Insgesamt soll der Baumbestand von aktuell 115 auf 145 Bäume steigen Vorgesehen sind auch neue unversiegelte Flächen und mehrere Sanierungsmassnahmen. So ist eine klare Trennung der Veloroute zum Wegenetz und den Grünflächen geplant, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Zudem sollen die Toilettenanlage und die Werkleitungen saniert werden. Geplant ist auch ein barrierefreier Zugang zum Botanischen Garten.

Der Petersplatz wurde letztmals im Jahr 1940 umgestaltet. Die Fläche wird unter anderem an der Herbstmesse und für den Flohmarkt beansprucht. Die verschiedenen Nutzungen belasten gemäss Regierungsratschlag Weg- und Rasenflächen wie auch die Rabatten und den Wurzelraum der Bäume, weshalb die Massnahmen nötig seien.

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