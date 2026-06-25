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Der Bernjurassische Rat präsentiert neues Kulturkonzept

Keystone-SDA

Der Bernjurassische Rat hat sein neues Kulturförderungskonzept präsentiert. Zu seinen Prioritäten gehören künftig Projekte und Grossveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Weiter will sich der Rat zugunsten einer langfristigen Vision künftig nicht mehr an den jeweils vier Jahre dauernden Legislaturperioden orientieren.

«Wir wollen die kulturelle Dynamik des Berner Juras in der Kontinuität der bisherigen Massnahmen fördern, wir wollen die Kulturwelt nicht revolutionieren», betonte Virginie Heyer (FDP), Vorsitzende des Kulturausschusses des Rats, am Donnerstag.

Menschen aus anderen Kantonen sollen in den Grand Chasseral gelockt werden, um den Tourismus und die Wirtschaft zu fördern, so Heyer. Das Ziel sei, die Kultur dieser Region bekannt zu machen. Zu den Grossveranstaltungen zählen beispielsweise die Ausstellungen in der Klosterkirche Bellelay oder das Festival Usinesonore.

Für die Bewilligung von Subventionsgesuchen verfügt der Rat über ein jährliches Budget von rund drei Millionen Franken. Der Betrag wird proportional zur Bevölkerungszahl des Berner Juras berechnet. Mit dem Kantonswechsel von Moutier wurde dieses Budget zwar gekürzt, gleichzeitig ist jedoch auch die Zahl der Kulturinstitutionen rückläufig.

Der Bernjurassische Rat ist ein regionales politisches Gremium, das aus 24 vom Volk gewählten Mitgliedern besteht. Um die Interessen der frankophonen Minderheit zu schützen, hat ihm der Kanton Bern durch ein Sonderstatut spezielle Befugnisse verliehen.

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