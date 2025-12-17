Der Beschuldigte im Basler Mordprozess ist im Gericht eingetroffen

Keystone-SDA

Der Mordprozess am Strafgericht Basel-Stadt gegen einen 33-jährigen Schweizer hat am Mittwoch mit Verspätung begonnen. Der Beschuldigte ist am Gericht eingetroffen und hat im Saal Platz genommen.

(Keystone-SDA) Das Interesse am Prozess ist gross. Bereits eine Stunde vor Anfang standen die ersten Personen vor dem Gerichtsgebäude an. Seither sind zahlreiche Medienschaffende und Zuschauerinnen und Zuschauer eingetroffen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im August 2024 am Nasenweg in Basel eine 75-jährige Frau mit einem Messer getötet zu haben. Er hatte bereits im Jahr 2014 in der gleichen Nachbarschaft zwei Menschen getötet. Gemäss Anklage ist er geständig.