Der Freeski-Star Andri Ragettli nennt sich Rappenspalter

Keystone-SDA

Er sei ein Rappenspalter, sagte der 27-jährige Bündner Freeskier Andri Ragettli im Interview mit dem Magazin "Schweizer Illustrierte". Das Teuerste, was er sich von seinen Preisgeldern gegönnt habe, sei eine Playstation für 500 Franken gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gerne würde er aber seinen beiden Geschwistern ein Haus ermöglichen, verriet er weiter. «Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele hegt Ragettli grosse Träume: «Im Slopestyle möchte ich eine Medaille holen – am liebsten die goldene.» Bisher fehlt ihm olympisches Edelmetall. 2022 landete er auf dem undankbaren vierten Platz.

Für die Zeit im Hotel hofft der 1,87 Meter grosse Ragettli auf ein grosses Bett. «Bei einem 80-Zentimeter-Bett weiss ich im Voraus, dass mein Schlaf leidet», sagte er.

Schon Mal Katzenfutter probiert

Und eine weitere Eigenschaft verriet der Flimser dem Magazin: Er esse vieles nicht gern. Am schlimmsten sei Thunfisch aus der Dose. Da sei Katzenfutter besser. «Das Trockenfutter meiner Katze Simba habe ich aus Neugier mal probiert.» Sein Lieblingsessen seien Pizokel seiner Tatta.