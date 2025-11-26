Der Gemeinderat von Engelberg OW wird nicht besser entlöhnt

Keystone-SDA

Die Löhne des Gemeinderats von Engelberg OW werden per 2026 nicht erhöht. Die Talgemeinde hat am Dienstagabend einen Antrag von Mitte und SVP, die Entlöhnung von 203'400 Franken auf 260'000 Franken zu erhöhen, mit 61 zu 49 Stimmen abgelehnt.

(Keystone-SDA) Der Entscheid fiel bei der Beratung des Budgets, wie die Einwohnergemeinde Engelberg in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Dieses wurde, wie vom Gemeinderat beantragt, mit einem Steuerrabatt von 0,2 Einheiten genehmigt, was Steuereinnahmen von knapp einer Million Franken entspricht. Das vom Gemeinderat vorgelegte Budget sieht einen Gewinn von 950’000 Franken vor.

Die Talgemeinde genehmigte auch einen Betriebsbeitrag von 200’000 Franken an die Kursaal Engelberg AG. Bereits vor einem Jahr hatte sie zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens 180’000 Franken gesprochen. Bis im Frühling 2026 soll gemäss Mitteilung eine neue Betriebsform für den Kursaal Engelberg vorliegen.