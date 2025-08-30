Der König zieht in die ESAF-Arena ein
Zur Eröffnung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests sind die 274 Schwinger am Samstagmorgen in die Glarnerland-Arena in Mollis GL eingezogen. Als erster Teilverband marschierten die Innerschweizer ein - angeführt vom amtierenden Schwingerkönig Joel Wicki.
(Keystone-SDA) Alle 56’500 Plätze in der grössten temporären Arena der Welt waren um 8 Uhr besetzt, als die Athleten in den insgesamt fünf Teilverbänden, unterteilt in die jeweiligen Schweizer Schwingregionen, einmarschierten. Mit dabei waren auch sechs Auslandschweizer Schwinger.
Den grössten Applaus erntete dabei der im Glarnerland beheimatete Nordostschweizer Schwingverband (NOS). Dessen Mitglied, der Schwinger Roger Rychen aus Mollis, amtiert als Botschafter für das ESAF in seinem Heimatdorf. Königspotenzial haben jedoch vier andere aus dem NOS – Armon Orlik, Samuel Giger, Werner Schlegel und Damian Ott.