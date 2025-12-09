Der Kanton Zürich erhält keine Kantonspflegerin

Keystone-SDA

Der Kanton Zürich erhält keine Kantonspflegerin nach dem Vorbild der Kantonsärztin. Der Antrag von Links ist am Dienstag bei der Budgetberatung im Kantonsrat gescheitert.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Rat lehnte die Stelle, deren Finanzierung 170’000 Franken gekostet hätte, mit 117 zu 55 Stimmen ab. Mit einer neuen Funktion der Kantonspflegerin hätte eine «kompetente Umsetzung» der Pflegeinitiative möglich werden sollen.

Claudia Hollenstein (GLP, Stäfa) nannte dies eine «kreative Idee», aber aktuell nehme die Kantonsärztin diese Aufgaben wahr. Auch Mitte und SVP waren dagegen. Neurologe Reto Agosti (FDP, Küsnacht) bezeichnete diesen Antrag «aus neurologischer Sicht» als einen Kniesehnenreflex. Sobald ein neues Betätigungsfeld wie die Umsetzung der Pflegeinitiative auftauche, werde automatisch gleich eine neue Stelle gefordert. Zudem relativierte Agosti den Pflegenotstand.

Pflegenden werden «hängengelassen»

Diese Haltung konnte die Ratslinke nicht teilen. «Applaus ist nicht genug, immer noch nicht», sagte Brigitte Röösli (SP, Illnau-Effretikon). «Wir warten immer noch geduldig auf die Umsetzung der zweiten Etappe der Pflegeinitiative», sagte Röösli «Die Pflegenden werden hängengelassen». Es brauche dringend eine Person innerhalb der Gesundheitsdirektion, die die Anliegen der Pflege verstehe und ihre Sprache spreche.

Eine Kantonspflegerin würde als Schnittstelle zwischen Pflege, Politik und Behörde fungieren, sagte Nicole Wyss (AL, Zürich) Und sie würde der Pflege eine Stimme geben.

«Sie tun nun so, als ob wir keine Pflegeexperten hätten», sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Dem sei nicht so. Einen Kantonspfleger bringe keinen Mehrwert.

Zum Bild, das die Ratslinke zeichne von den total überstrapazierten Pflegenden, die rund um die Uhr an den Betten seien, sagte Rickli: «Diese Zeiten sind vorbei. Und gut sind sie vorbei.» Es gebe zwar weiterhin Herausforderungen, die gelöst werden müssten. Doch sie wünsche sich, dass anerkannt werde, was bereits geleistet worden sei.

Nein zur Übernahme des Teuerungsauslgeichs

Das Kantonsparlament lehnte zudem den Antrag von Links ab, dass der Kanton den Teuerungsausgleich von 0,2 Prozent für die kantonalen Spitäler übernimmt.