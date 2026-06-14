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Der neue Gemeindepräsident von Hohenrain LU heisst Domenico Casu

Keystone-SDA

Der parteilose Domenico Casu wird neuer Gemeindepräsident von Hohenrain LU. Die Stimmberechtigten haben Casu mit 648 Stimmen zum Nachfolger von Alfons Knüsel (Mitte) gewählt. René Feldbauer (SVP) erhielt 413 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 546 Stimmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der neue Gemeindepräsident Casu wurde sowohl von der Mitte wie auch von der FDP unterstützt. Ein politisches Amt hatte der 45 Jahre alte Geschäftsführer bislang noch nicht ausgeübt.

Die Gemeinderatswahl wurde nötig, weil der amtierende Gemeindepräsident Alfons Knüsel von der Mitte vorzeitig per Ende September zurücktritt. Er war seit 2019 im Amt.

Die Wahlbeteiligung betrug 62,4 Prozent.

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