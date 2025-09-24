The Swiss voice in the world since 1935
Der Platz um die Matthäuskirche heisst nun Matthäusplatz

Keystone-SDA

Der Platz rund um die Kleinbasler Matthäuskirche heisst nun offiziell Matthäusplatz und nicht mehr Matthäuskirchplatz. Dies geht aus einem am Mittwoch publizierten Beschluss des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) im Kantonsblatt hervor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Grosse Rat beauftragte die Regierung im März, bei der Benennung des Platzes noch einmal über die Bücher zu gehen. Zuvor hatte der Platz keinen Namen und die Regierung wollte ihn auf Empfehlung der Nomenklaturkommission Matthäuskirchplatz nennen.

Teile der Quartierbevölkerung hatten sich aber mit einer Petition gegen die Kirche im Namen gewehrt. Sie bevorzugten die ansonsten übliche Namensgebung wie beim Barfüsserplatz oder Claraplatz, wo ebenfalls gleichnamige Kirchen stehen.

