Der Schwyzer Hauptort soll grüner und ruhiger werden

Keystone-SDA

Der Hauptort des Kantons Schwyz ist zu wenig grün und wird zu stark vom Strassenverkehr geprägt. Dies hat die digitale Landsgemeinde ergeben, welche die Gemeinde während eines Monats durchgeführt hat.

(Keystone-SDA) Schwyz steht vor grossen Veränderungen. Areale würden frei und könnten umgenutzt werden, und die Bevölkerung wachse, hatte der Gemeinderat Mitte November beim Start der digitalen Landsgemeinde erklärt. Dies wirke sich auf den Verkehr und den Wohnraum aus.

Mit der Umfrage sollte deswegen ein gemeinsames Bild für die Zukunft entwickelt werden. Gemäss einer Mitteilung vom Freitag ist dies geglückt. 1108 Personen beteiligten sich. Der Gemeinderat spricht von einem regen Interesse. Über neun Prozent der Bevölkerung sei erreicht worden.

Die Umfrage brachte zutage, dass die Lebensqualität in Schwyz verbessert werde kann. Öffentliche grüne Aufenthaltsorte, bezahlbare Wohnungen, sichere Fuss- und Velowege sowie weniger motorisierter Verkehr stehen auf der Wunschliste der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer. Auch das lokale Gewerbe soll gestärkt werden.

Die grosse Teilnahme zeige, dass Mitsprache erwünscht sei, teilte der Gemeinderat mit. Die Entwicklung von Schwyz sei für die Bevölkerung von Bedeutung. Sie könne deswegen im Frühling 2026 ihre Meinung zu konkreten Vorschlägen abgeben.