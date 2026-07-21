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Der Thurgau verschärft das Feuerverbot in Waldesnähe

Keystone-SDA

Der Kanton Thurgau hat das Feuerverbot aufgrund der Trockenheit weiter verschärft. Bis zu einem Abstand von 200 Metern zum Waldrand gilt ab Freitag ein absolutes Feuerverbot. Bisher durfte im Umkreis von 50 Metern um die Wälder kein Feuer entfacht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Böden und Wiesen seien ausgetrocknet, begründete der Kanton in einer Mitteilung vom Dienstag den Entscheid. Bäume zeigten bereits «herbstliche Stresssymptome».

Seit Mitte Juli gilt im Kanton Thurgau ausserdem ein absolutes Feuerwerksverbot. Ausgenommen von dieser Regel seien bereits bewilligte Grossfeuerwerke, hiess es in der Mitteilung weiter.

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