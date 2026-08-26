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Der Weiher bei der Voliere in der Stadt St. Gallen bleibt trocken

Keystone-SDA

Die Stadt St. Gallen wird den Weiher bei der Voliere vorübergehend trockenlegen. Die hohen Temperaturen und wenig Frischwasser führten zu einem starken Algenwachstum. Die Trockenlegung soll auch den Wasserverbrauch reduzieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor wenigen Wochen wurde der Weiher bei der Voliere im Stadtpark bereits einmal umfassend gereinigt und neu befüllt, wie die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Inzwischen breiteten sich die Algen erneut stark aus.

Um die Wasserqualität aufrechtzuerhalten, müsste Stadtgrün den Weiher gemäss Communiqué wiederum komplett ablassen, aufwändig reinigen und mit einer grossen Wassermenge neu befüllen. Auf letzteres verzichtet die Stadt vorerst.

Bis voraussichtlich im Oktober bleibt der Weiher trocken. «Mehrfache Reinigungen und Wiederbefüllungen innerhalb eines Jahres sind weder verhältnismässig in Bezug auf den Wasserverbrauch noch auf die Wasserkosten», begründet die Stadt den Schritt.

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