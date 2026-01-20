The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Der Zürcher ÖV kommuniziert neu in leichter Sprache

Keystone-SDA

Auch Passagiere mit Leseschwierigkeiten oder limitierten Deutschkenntnissen sollen im Kanton Zürich den öffentlichen Verkehr nutzen können. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) führt die wichtigsten Informationen auf seiner Website neu in leichter Sprache.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Neu gibt es deshalb auf der ZVV-Webseite eine Rubrik, in der die wichtigsten Informationen für die Fahrt mit Bus, Zug, Tram oder Schiff in leichter Sprache aufbereitet sind, wie der ZVV am Dienstag mitteilte.

Der ZVV setzte das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Pro Infirmis um und liess es von Betroffenen auf Verständlichkeit überprüfen. In einem nächsten Schritt will der ZVV auch eine kurze, gedruckte Broschüre publizieren. So sollen auch jene Personen erreicht werden, die nicht digital unterwegs sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft