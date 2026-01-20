Der Zürcher ÖV kommuniziert neu in leichter Sprache

Keystone-SDA

Auch Passagiere mit Leseschwierigkeiten oder limitierten Deutschkenntnissen sollen im Kanton Zürich den öffentlichen Verkehr nutzen können. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) führt die wichtigsten Informationen auf seiner Website neu in leichter Sprache.

(Keystone-SDA) Neu gibt es deshalb auf der ZVV-Webseite eine Rubrik, in der die wichtigsten Informationen für die Fahrt mit Bus, Zug, Tram oder Schiff in leichter Sprache aufbereitet sind, wie der ZVV am Dienstag mitteilte.

Der ZVV setzte das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Pro Infirmis um und liess es von Betroffenen auf Verständlichkeit überprüfen. In einem nächsten Schritt will der ZVV auch eine kurze, gedruckte Broschüre publizieren. So sollen auch jene Personen erreicht werden, die nicht digital unterwegs sind.