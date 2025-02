Designer Zamboni fordert vom Schweizer Modeplatz mehr Mut

Keystone-SDA

In Schweizer Garderoben hängt im Vergleich zum Ausland eher kommerzielle Kleidung. Das müsste nicht sein, findet Modedesigner Yannik Zamboni. Er fordert ein Umdenken.

(Keystone-SDA) «Es muss etwas passieren», fordert Zamboni auf den Modeplatz Schweiz angesprochen. Talent und Geld gäbe es in der Schweiz genug, sagt der Designer in einem Interview mit «Blick» vom Montag.

«Viele Modeschulen lernen immer noch sehr technisch», bemängelt er. Die guten Absolventinnen und Absolventen ziehe es nach Paris und New York. «Aber es ginge auch hier», ist Zamboni überzeugt. Technologisch und bei den Materialien sei die Schweizer Modebranche sehr weit.

Die kommerzielle Garderobe habe mit dem Angebot zu tun. Für aufregende Kleidungsstücke müsse man ins Ausland gehen. Gegensteuer gibt der Designer gleich selbst: An der Zurich Fashion Week vom vergangenen Samstag zeigte er sich in einem haarigen Umhang und dazu passenden Stiefeln, deren weisse Haarsträhnen an einen Yeti erinnern. «Alles ist echtes Menschenhaar», sagt er.