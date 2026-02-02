Detailhandel steigert Umsätze im Dezember

Keystone-SDA

Der Schweizer Detailhandel hat im Dezember - mit den Festtagen die wichtigste Verkaufszeit des Jahres - gebrummt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,9 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat November waren die Umsätze teuerungsbereinigt um 1,7 Prozent gestiegen.

Einzeln betrachtet lief besonders der Verkauf von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+2,1%) gut, während die Umsätze bei Bekleidung und Schuhen stabil blieben. Auch die übrigen Warengruppen legten um 3,0 Prozent zu, während die Treibstoffe um 4,6 Prozent einknickten.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze kalenderbereinigt ebenfalls leicht, und zwar um 0,8 Prozent auf nominaler und um 1,0 Prozent auf realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.