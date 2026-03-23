Deutlich mehr häusliche Gewalt und Cyberkriminalität im Kanton

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat für 2025 eine gemischte Bilanz gezogen. Während die Gesamtzahl der Straftaten leicht rückläufig ist, nahmen die Cyberkriminalität und die Fälle häuslicher Gewalt stark zu.

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(Keystone-SDA) 2025 registrierte die Luzerner Polizei 21’806 Straftaten. Im Vergleich zum Vorjahr (22’232) ist dies ein leichter Rückgang, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Kanton Luzern 2089 Verkehrsunfälle. Bei denen 14 Menschen starben, doppelt so viele wie 2024. Die Zahl schwerverletzter Personen sank von 203 auf 183. Auffällig stark stiegen die Unfälle mit E-Bikes, wie die Strafverfolgungsbehörden weiter mitteilten.

Auch die Fälle häuslicher Gewalt nahmen zu: Die Polizei verzeichnete 44 Prozent mehr Wegweisungen als im Vorjahr. Die Polizei hat aus diesem Grund angekündigt, eine Fachstelle Häusliche Gewalt einzurichten.

Weiterhin stark ansteigend ist die Cyberkriminalität, die laut der Polizei jährlich um rund 30 Prozent zunimmt.