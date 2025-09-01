The Swiss voice in the world since 1935
Deutlich weniger Handel an Schweizer Börse SIX im August

Keystone-SDA

Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX sowie an der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME ist im August gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Erlöse aber zugenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der kombinierte Handelsumsatz der SIX-Gruppe fiel im August im Vergleich zum Juli um 23,5 Prozent auf 105,4 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Die Zahl der Transaktionen nahm um 21,6 Prozent ab.

Gegenüber August 2024 steht indes beim Umsatz ein Plus von 4 Prozent zu Buche. Derweil hat die Anzahl Transaktionen gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls um 3,7 Prozent abgenommen.

Mit Blick auf die einzelnen Produktsegmente haben im Vergleich zum August 2024 einzig Anleihen zulegen können (+12,7 Prozent), während Aktien (-0,3 Prozent) praktisch stabil blieben. Dagegen erzielten vor allem Derivate (-23,4 Prozent) sowie ETFs (-22,6 Prozent) deutlich weniger Umsatz als im Vorjahr.

