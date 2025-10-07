Deutsche Bürgermeisterin mit Messer schwer verletzt

Keystone-SDA

Die neu gewählte Bürgermeisterin der deutschen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Sozialdemokratin habe mehrere Messerstiche erlitten, hiess es aus Sicherheitskreisen. Sie schwebe in Lebensgefahr.

(Keystone-SDA) Aktuell laufe in der Stadt im Westen Deutschlands ein grösserer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.