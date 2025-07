Deutsche Polizei verhaftet Mann im Zug in Basel

Keystone-SDA

Ein 48-Jähriger ist am Montag in einem Zug am Badischen Bahnhof in Basel verhaftet worden, wie die deutsche Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Serbe habe versucht, sich mit gefälschten bulgarischen Dokumenten auszuweisen.

(Keystone-SDA) Der Mann wurde von den Beamten dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie es in der Mitteilung der deutschen Bundespolizei hiess. Gegen ihn lägen Haftbefehle vor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Betrugs und Unterschlagung. Nun verbüsse er eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Gerichte hätten in der Vergangenheit eine Geldstrafe und zwei Freiheitsstrafen gegen ihn verhängt. Zu einem vierten Verfahren sei er nicht erschienen. Gemäss Mitteilung muss es sich nun zusätzlich wegen Verdachts auf Urkundenfälschung verantworten.