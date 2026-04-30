Deutsche Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn unerwartet stark

Keystone-SDA

Die deutsche Wirtschaft ist trotz aller Krisen zu Jahresbeginn deutlicher gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu.

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(Keystone-SDA) Dies gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten bekannt. Zwar handelt es sich nur um ein Mini-Wachstum, aber nicht zuletzt wegen des Iran-Kriegs waren die Erwartung deutlich pessimistischer.

Sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben waren nach Angaben der Statistiker in den ersten drei Monaten höher als im Schlussquartal 2025, in dem die deutsche Wirtschaft nach neu berechneten Zahlen nur um 0,2 Prozent zulegte. Auch die Exporte nahmen im ersten Quartal zu.