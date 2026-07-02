The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Deutscher Bundespräsident Steinmeier in Riehen BS eingetroffen

Keystone-SDA

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Donnerstagmorgen in Riehen BS eingetroffen. Er wurde von Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) und der Riehener Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) begrüsst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Steinmeier und seine Entourage trafen kurz nach 09.00 Uhr auf E-Bikes beim Grenzstein bei der Zollfreistrasse ein. Dort wurden sie von Cramer und Kaufmann vor den Medien empfangen. Nach einem kurzen Gespräch setzte Steinmeier sein Tour in Richtung Eisweiher fort.

Im Rahmen einer «Ortszeit» übt Steinmeier von Montag bis Donnerstag sein Amt von Lörrach (D) aus. Auf dem Programm stehen diverse Besuche und Gespräche mit lokaler Politik und Bevölkerung. In Riehen besucht Steinmeier auch das Gemeindehaus und besichtigt die Sammlung der Fondation Beyeler.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft