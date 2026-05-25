Deutscher jagt in England am Schnellsten einem Käse hinterher

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Bei hochsommerlichen Temperaturen sind in der englischen Grafschaft Gloucestershire Dutzende Männer einem rollenden Käselaib hinterher gejagt. Zum dritten Mal in Folge triumphiert der Deutsche Tom Kopke.

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(Keystone-SDA) Es gebe immer ein nächstes Jahr, kündigte der 24-Jährige aus München an, der sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durchgesetzt hatte. Der gewonnene Käse werde von allen, die er je gewonnen habe, «am besten schmecken».

Es folgten weitere Rennen, unter anderem nur mit Frauen, nur mit Kindern sowie mit Frauen und Männern den Berg hinab. Auch für Anderson gab es noch etwas zu Feiern: Bei den Kindern gewann sein elfjähriger Sohn William.

Der Wettbewerb hat eine lange Tradition. Eine Annahme ist, dass das Rennen auf ein heidnisches Frühlingsfest zurückgehen könnte. Das Käserennen wird jährlich im englischen Brockworth veranstaltet – der Ort liegt südlich der Stadt Birmingham und westlich von Oxford.

Die offizielle Veranstaltung wurde vor einigen Jahren, als Tausende Besucher gekommen waren, aus Sicherheitsgründen eingestellt. Seitdem wird das Rennen inoffiziell veranstaltet. Der BBC zufolge ziehen sich Menschen bei dem Wettbewerb immer wieder Verletzungen zu. In diesem Jahr fand das Rennen bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius statt.