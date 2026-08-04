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Deutscher Wanderer im Tessin abgestürzt und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein deutscher Wanderer ist am Montag im oberen Tessiner Maggiatal abgestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde per Helikopter ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 67-jährige Wanderer stürzte auf einem Wanderweg zwischen Fusio und Mogno rund 30 Meter ab, wie die Tessiner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall hatte sich am Montag kurz nach 16 Uhr ereignet. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und Rettungskräfte der Rega standen vor Ort im Einsatz. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann per Helikopter ins Spital geflogen.

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