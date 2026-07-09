Deutschland: 16-Jähriger nach mutmasslicher Amoktat in U-Haft

Keystone-SDA

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Nach der mutmasslichen Amoktat an einer Schule im süddeutschen Schongau sitzt der mutmassliche Täter in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige werde dringend unter anderem des versuchten Mordes in zwei Fällen verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

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(Keystone-SDA) Der Jugendliche war Schüler an dem Gymnasium gewesen. Er soll am Mittwoch auf dem Schulgelände zwei 13-jährige Mädchen mit einem Messer schwer am Oberkörper verletzt haben. Er hatte sich zumindest zeitweise in psychiatrischer Behandlung befunden.

Jugendlicher soll im vergangenen Jahr Mitschüler bedroht haben

Der 16-jährige Kroate war den Angaben zufolge den Sicherheitsbehörden bereits bekannt. Wegen zweier Vorfälle aus dem Jahr 2025 ermittle die Staatsanwaltschaft München gegen ihn, weil er unter anderem Mitschüler bedroht und in sozialen Netzwerken Amokläufe verherrlicht haben soll. Haftgründe hätten in diesem Ermittlungsverfahren aber «zu keinem Zeitpunkt» vorgelegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.