Deutschland wirft erneut Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Keystone-SDA

Die Bundeswehr hat erneut Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Zwei Transportmaschinen des Typs A400M warfen insgesamt 44 Paletten mit Nahrungsmitteln, medizinischen und weiteren Hilfsgütern mit einem Gewicht von rund 19 Tonnen ab, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Für den Wochenbeginn ist demnach ein erneuter Abwurf geplant.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gazastreifen steht nach UN-Angaben vor einer Hungersnot. Israel kontrolliert alle Zugänge zu dem Küstengebiet am Mittelmeer und liess über mehrere Monate keine oder nur wenige Hilfslieferungen passieren. Damit sollte nach israelischer Darstellung der Druck auf die islamistische Hamas erhöht werden, die letzten der am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln freizulassen.

Seit dem vergangenen Wochenende – nach weltweit wachsender Kritik an der entsetzlichen Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung – lässt Israel wieder grössere Lieferungen auf dem Landweg zu und unterstützt die Abwürfe von Hilfsgütern durch verbündete Staaten. Deutschland beteiligt sich seit Freitag an der Aktion mit bis zu zwei Flugzeugen, die auf einer Militärbasis in Jordanien beladen werden.

Internationale Organisationen halten den Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft wegen der relativ geringen Mengen für ineffektiv und teuer. Im Vergleich zu Lkw am Boden könnten so nur sehr wenige Lebensmittel in den Küstenstreifen gelangen, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass auch Optionen für deutsche Hilfen auf dem Landweg geprüft würden.