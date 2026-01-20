Diane Kruger: Frauen sollten mehr zusammenhalten

The Swiss voice in the world since 1935
Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger wünscht sich eigenen Worten zufolge mehr Zusammenhalt unter Frauen. "Es kann Konkurrenz, Streit, Meinungsverschiedenheiten geben. Aber am Ende sind wir Schwestern", sagte die 49-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Männer haben dieses "Boys Club"-Prinzip seit jeher. Ich wünsche mir, dass wir Frauen uns diese Selbstverständlichkeit genauso erlauben."

(Keystone-SDA) Kruger spielt in der neuen Drama-Serie «The Seduction» die wohlhabende und unabhängige Madame de Rosemonde, welche die jungen Marquise de Merteuil (Anamaria Vartolomei) in die französische High Society des 18. Jahrhunderts einführt. «Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt», erklärt Kruger. «Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben.»

«The Seduction» gehört zu den Produktionen, die bei dem frisch in Deutschland gestarteten Streamingdienst HBO Max laufen. Die sechsteilige französische Serie beruht lose auf dem Briefroman «Gefährliche Liebschaften» von Choderlos de Laclos (1782), der bereits vielfach adaptiert wurde.

