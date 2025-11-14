Die 30. Schweizer Erzählnacht weist Rekordbeteiligung auf

Keystone-SDA

An über 770 Orten in der Schweiz sind am (heutigen) Freitag gelesene und erzählte Geschichten zu erleben. Die 30. Schweizer Erzählnacht weist eine Rekordbeteiligung auf.

(Keystone-SDA) Die diesjährige Erzählnacht steht unter dem Motto «Zeitreise», wie das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien mitteilt. Sie lade dazu ein, mit Büchern in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen. So könnten Kriminalfälle dank Zeitreisen gelöst, grosse historische Epochen hautnah erlebt und fantastische Welten von morgen erkundet werden.

In der Schweiz finden gemäss Communiqué über 770 Erzählnacht-Veranstaltungen statt – darunter fast 500 in der Deutschschweiz. Vielerorts würden ganze Schulhäuser mitmachen, an anderen Orten wie etwa in Einsiedeln werde auf einem Spaziergang gelesen und in der Stadtbibliothek Thun könnten junge Zuhörerinnen und Zuhörer nach dem Lauschen von Rittergeschichten ihrem mitgebrachten Plüschtier einen gemütlichen Übernachtungsplatz in der Bibliothek zuweisen.

Erwartet werden Zehntausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich den Geschichten hingeben und damit «Leseförderung – ganz praktisch» erfahren würden. Die jährliche Erzählnacht ist eine Initiative des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien in Zusammenarbeit mit Bibliomedia Schweiz und Unicef Schweiz und Liechtenstein.