Die Berner SVP nominiert Schnegg, Bichsel und Lanz

Keystone-SDA

Die bernische SVP hat am Dienstag wie erwartet Pierre Alain Schnegg, Daniel Bichsel und Raphael Lanz für die Regierungsratswahlen vom kommenden März nominiert. Die drei Kandidaturen waren unbestritten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Dreierticket will die SVP einen dritten Sitz in der Berner Kantonsregierung holen. «Es braucht mehr Einfluss der Bürgerlichen in der Regierung», sagte der kantonale Parteipräsident Manfred Bühler an der Parteiversammlung in Spiez. Die Delegierten hiessen den Antrag des Parteivorstands gut, Diskussionen gab es keine.

Zurzeit hat die SVP zwei Sitze in der Kantonsregierung inne. Christoph Neuhaus stellt sich nicht zur Wiederwahl. Schnegg hält seit 2016 den garantierten Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung. Bichsel ist der Gemeindepräsident der Berner Vorortsgemeinde Zollikofen und Grossrat. Der Thuner Stadtpräsident Lanz sitzt ebenfalls im Kantonsparlament.