Die Berner SVP will mit Schnegg, Bichsel und Lanz in Regierungsrat

Keystone-SDA

Die bernische SVP hat am Dienstag wie erwartet Pierre Alain Schnegg, Daniel Bichsel und Raphael Lanz für die Regierungsratswahlen vom kommenden März nominiert. Für die kantonale Miet-Initative fasste die Partei an ihrer Delegiertenversammlung in Spiez die Nein-Parole.

(Keystone-SDA) Mit dem Dreierticket will die SVP einen dritten Sitz in der Berner Kantonsregierung holen. «Es braucht mehr Einfluss der Bürgerlichen in der Regierung», sagte der kantonale Parteipräsident Manfred Bühler.

Die Delegierten hiessen den Antrag des Parteivorstands gut. Die drei Kandidaturen waren unbestritten und wurden in Anwesenheit von Bundesrat Albert Rösti in globo per Akklamation nominiert.

Zurzeit hat die SVP zwei Sitze in der Kantonsregierung inne. Christoph Neuhaus stellt sich nicht zur Wiederwahl. Schnegg hält seit 2016 den garantierten Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung.

Daniel Bichsel ist der Gemeindepräsident der Berner Vorortsgemeinde Zollikofen. Der 56-Jährige ist zudem Grossrat und ehemaliger Präsident der grossrätlichen Finanzkommission.

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz ist 57-jährig und seit 2014 im Kantonsparlament. Derzeit hat er dort das erste Vizepräsidium inne, dieses wird er nun abgeben. Die SVP wird eine Ersatzkandidatur nominieren.

Einstimmig gegen Miet-Initiative

Die Delegierten fassten weiter die Nein-Parole für die kantonale Miet-Initiative, die am 28. September an die Urne kommt. Sie sprachen sich einstimmig gegen das Anliegen aus. Die Initiative nütze nichts gegen die hohen Mieten, sagte die Grossrätin Andrea Gschwend-Pieren. Nötig seien viel mehr Investitionen in den Wohnungsbau.

Die Initiative fordert die Einführung von transparenten Vormieten. Sie stammt von einer Allianz aus Mieterinnen- und Mieterverband, SP, Grünen, EVP, Casafair, den Wohnbaugenossenschaften Bern-Solothurn, dem VPOD Bern und dem Gewerkschaftsbund Bern.

Nein zum nationalen E-ID-Gesetz

Die Delegierten befassten sich auch mit zwei nationalen Vorlagen, über die am 28. September abgestimmt wird. Zum E-ID-Gesetz fassten sie deutlich die Nein-Parole. 218 Anwesende stimmten gegen eine E-ID, 66 dafür, 8 enthielten sich ihrer Stimme. Sie folgten damit der nationalen Partei. Gegnerinnen und Gegner der Vorlage äusserten vorwiegend Sicherheitsbedenken.

Das Stimmvolk wird auch über eine Verfassungsänderung befinden, die den Kantonen die Möglichkeit gibt, eine Steuer auf Ferienwohnungen einzuführen. Im Gegenzug soll der Eigenmietwert abgeschafft werden – aber nur, wenn Volk und Stände die Zweitwohnungssteuer annehmen. Die Delegierten stimmten dem Begehren mit grosser Mehrheit zu.