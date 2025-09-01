The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Montag ...

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – fünf neue Ratsmitglieder vereidigt.

– eine Ziffer eines Vorstosses von Nils Fiechter zum Spital Frutigen zurückgewiesen. Der Grosser Rat wird sich noch in dieser Herbstsession mit den restlichen Ziffern der Motion befassen.

– den Jahresbericht 2024 der Interparlamentarischen Kommission der Pädagogischen Hochschule der Kantone Bern, Jura und Neuenburg zur Kenntnis genommen.

– den Jahresbericht 2024 der Interparlamentarischen Kommission der Hochschule Arc der Kantone Bern, Jura und Neuenburg (HE-Arc) zur Kenntnis genommen.

– den Jahresbericht 2024 der Interparlamentarischen Kommission der Westschweizer Schulvereinbarung (CSR) zur Kenntnis genommen.

– den Jahresbericht 2024 der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission (IGPK) der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) zur Kenntnis genommen.

– eine Motion abgelehnt, welche die Einführung einer Mindestanzahl von drei Urheberinnen oder Urhebern für Vorstösse im Kantonsparlament forderte. Die Mitglieder des Grossen Rats lehnten das Anliegen mit 96 zu 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.

– gegen den Willen der Regierung eine Motion zur subsidiären Finanzierung des Archivs für Agrargeschichte angenommen. Weil es sich um eine Richtlinienmotion handelte, hat die Regierung bei der Umsetzung allerdings einen relativ grossen Handlungsspielraum.

– einstimmig einen Verpflichtungskredit von 33,5 Millionen Franken für ein Hochwasserschutzprojekt in der Stadt Bern genehmigt.

– einen Verpflichtungskredit von rund 6,3 Millionen Franken für ein Hochwasserschutzprojekt in den Gemeinden Herbligen, Oppligen und Kiesen einstimmig genehmigt.

– einstimmig einen Verpflichtungskredit von rund 2,5 Millionen Franken für ein Hochwasserschutzprojekt in Konolfingen genehmigt.

– die Anpassung des Strassennetzplans 2022-2037 mit 138 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt.

– den Investitionsrahmenkredit Strasse 2026-2029 einstimmig angenommen. Der Kanton Bern soll bis ins Jahr 2029 290 Millionen Franken in seine Strassen investieren. Er stimmte zudem einem Antrag zu, der höchste Priorität für die Sanierung gewisser Bushaltestellen forderte.

– einem Kredit über rund 1,8 Millionen Franken für die Sanierung des Werkhofs Zollikofen mit 132 zu 2 Stimmen zugestimmt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft