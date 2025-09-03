The Swiss voice in the world since 1935
Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch ...

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – Anne Speiser (SVP) mit 126 Stimmen zur neuen Vizepräsidentin des Kantonsparlaments gewählt.

– eine Motion in Teilen angenommen und sogleich abgeschrieben, die bessere Wohnbedingungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche mit negativem Asylentscheid forderte.

– sämtliche Punkte eines Postulats knapp abgelehnt, welche die Überprüfung des kantonalen Asyl- und Ausländerrechts auf Einhaltung der Kinderrechte forderte.

– eine Motion angenommen, welche die Verbreitung von Informationen an sämtliche Haushalte forderte, etwa Verhaltensanweisungen bei schweren Krisen. 128 Ratsmitglieder stimmten dem Anliegen zu, 9 lehnten es ab und 5 enthielten sich.

– eine Motion angenommen und gleichzeitig in Teilen abgeschrieben, welche betriebsbereite Schutzräume für die gesamte Bevölkerung forderte.

– mit der Beratung des Sozialhilfegesetzes begonnen.

