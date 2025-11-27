Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

(Keystone-SDA) – mit 110 zu 37 Stimmen ein Postulat von Tom Gerber (EVP/Reconvilier) überwiesen: Der Regierungsrat soll prüfen, wie die künstlerische und vor allem musikalische Bildung im Rahmen der dualen Berufsbildung gefördert werden kann.

– einstimmig einen Verpflichtungskredit von jährlich 350’000 Franken für die Jahre 2026 bis 2031 bewilligt, um Rohlinge für die Herstellung bernischer Kontrollschilder zu beschaffen. Diese werden künftig in der Justizvollzugsanstalt Thorberg produziert.

– mit 134 zu 1 Stimmen einen Verpflichtungskredit von jährlich 460’000 Franken für die kommenden drei Jahre gesprochen, damit die Rückkehr- und Perspektivenberatung des Schweizerischen Roten Kreuzes fortgeführt werden kann. Das Programm besteht seit 2008 und soll kostenintensive Zwangsausschaffungen im Asylbereich vermeiden.

– einstimmig einen einmaligen Zusatzkredit von 1,95 Millionen Franken für Uniformen und Ausrüstung der Kantonspolizei Bern genehmigt. Aufgrund anhaltender Lieferengpässe sollen grössere Lagerbestände aufgebaut werden.

– mit 138 zu 3 Stimmen ein Postulat von Marianne Schild (GLP/Bern) überwiesen. Der Vorstoss dreht sich um die Sicherheitskosten bei Grossanlässen wie etwa Fussballspielen. Der Regierungsrat soll eine Auslegeordnung der aktuellen Finanzierung vornehmen und Vorschläge machen, wie Neuregelung der Kostenaufteilung zwischen Kanton Gemeinden und Veranstaltern aussehen könnte.

– mit 111 zu 17 Stimmen eine Richtlinienmotion von Samantha Dunning (SP/Biel) überwiesen. Das Apothekenpersonal soll auf Wunsch geschult werden, um Opfer von häuslicher Gewalt korrekt informieren zu können.

– einstimmig eine Richtinienmotion von Karim Saïd (SP/Biel) überwiesen, die sich gegen Missbrauch und sexuelle Belästigung in Taxis richtet.

– mit 81 zu 57 Stimmen eine Motion von Madeleine Amstutz (parteilos/Sigriswil) angenommen: Bei der Abmeldung einer Fahrzeugprüfung soll die kostenpflichtige Frist auf maximal drei Arbeitstage gesenkt werden.

– mit 79 zu 60 Stimmen eine Motion von Regula Bühlmann (Grüne/Bern) abgelehnt, die den Aufenthalt von Familien mit Kindern in Rückkehrzentren auf sechs Monate begrenzen wollte.