Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Montag

(Keystone-SDA) – die Beratung über den Voranschlag 2026 und den Aufgaben- und Finanzplan bis 2029 in Angriff genommen.

– die Schaffung von knapp 50 Vollzeitstellen bei den Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft deutlich bewilligt. Dieser Bereich kann in den Jahren 2027-2029 allerdings keine weiteren Anträge auf weitere Stellen mehr stellen.

– den Teuerungsausgleich für Kantonsangestellte von 0,5 auf 0,2 Prozent gesenkt. 84 Ratsmitglieder stimmten für das Anliegen der Mehrheit der Finanzkommission, 64 dagegen, 2 enthielten sich.