Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag ...

(Keystone-SDA) – das revidierte Sozialhilfegesetz mit 108 zu 34 Stimmen mit 11 Enthaltungen verabschiedet. Den vorgesehenen Selbstbehalt für die Gemeinden ersetzte er durch ein «Transparenzmodell». Ausserdem sprach er mehr Mittel für Kinder und Jugendliche in der Sozialhilfe.

– die Opferhilfestrategie mit 136 zu 5 Stimmen bei 7 Enthaltungen zu Kenntnis genommen und damit in Kraft gesetzt. Er verabschiedete zudem eine Reihe an Planungserklärungen.