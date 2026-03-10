The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag ...

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – das revidierte Sozialhilfegesetz mit 108 zu 34 Stimmen mit 11 Enthaltungen verabschiedet. Den vorgesehenen Selbstbehalt für die Gemeinden ersetzte er durch ein «Transparenzmodell». Ausserdem sprach er mehr Mittel für Kinder und Jugendliche in der Sozialhilfe.

– die Opferhilfestrategie mit 136 zu 5 Stimmen bei 7 Enthaltungen zu Kenntnis genommen und damit in Kraft gesetzt. Er verabschiedete zudem eine Reihe an Planungserklärungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft