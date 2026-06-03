Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch ...

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(Keystone-SDA) … Isabelle Miescher (FDP) und Benjamin Walser (SVP) ans Obergericht gewählt, Barbara Greiner (GLP) ans Verwaltungsgericht und Susanne Andenmatten (SP), Maria Luisa Hafner (Grüne), Kim Kislig (GLP) und Yannick Montavon (SVP) an die Regionalgerichte.

– drei Vorstösse aus den Reihen von SVP und Mitte zum Asylwesen abgelehnt. Sie forderten, dass betroffene Gemeinden ein Mitspracherecht erhalten, wenn der Kanton eine Asylunterkunft errichten will.

– einstimmig den Geschäftsbericht 2025 mit der Jahresrechnung genehmigt.

– mit 137 zu 0 Stimmen die Jahresrechnung des Lotteriefonds genehmigt.

– mit 138 zu 0 Stimmen die Jahresrechnung des Sportfonds genehmigt.

– eine Motion von Thomas Fuchs (SVP) mit 82 zu 64 Stimmen überwiesen: Der Regierungsrat soll den Bund bitten, nochmals ein Verbot der Antifa zu prüfen.

– eine Motion von Nils Fiechter (SVP) angenommen und gleich abgeschrieben: Verstösse gegen das nationale Verhüllungsverbot sollen konsequent verfolgt und geahndet werden.

– mit 117 zu 30 Stimmen eine Motion von Manuel C. Widmer (Grüne) überwiesen: Femizide sollen in der jährlichen Kriminalstatistik künftig gesondert als solche ausgewiesen werden.