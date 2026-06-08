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Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Montag ...

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – mit 133 zu 21 Stimmen einen Kredit von rund 10,5 Millionen Franken für die neue Veloverbindung zwischen Oberburg und Hasle genehmigt.

– einstimmig mehrere Kredite für neue Schul- und Sporträume im Stadtberner Wankdorfcity-3-Quartier bewilligt.

– einstimmig für den Anschluss der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Tramelan an die ARA Loveresse gestimmt.

– mit der Beratung der Wasserstrategie 2040 begonnen.

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