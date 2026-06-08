Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates
Der bernische Grosse Rat hat am Montag ...
(Keystone-SDA) – mit 133 zu 21 Stimmen einen Kredit von rund 10,5 Millionen Franken für die neue Veloverbindung zwischen Oberburg und Hasle genehmigt.
– einstimmig mehrere Kredite für neue Schul- und Sporträume im Stadtberner Wankdorfcity-3-Quartier bewilligt.
– einstimmig für den Anschluss der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Tramelan an die ARA Loveresse gestimmt.
– mit der Beratung der Wasserstrategie 2040 begonnen.