The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag ...

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – die Wasserstrategie 2020 zurückgewiesen.

– eine Motion aus den Reihen der SVP für den Erhalt des Simmewehrs in Teilen als Postulat mit 78 zu 77 Stimmen überwiesen. Den Stichentscheid fällte die Ratspräsidentin Anne Speiser (SVP).

– eine Motion von Sarah Gabi Schönenberger (SP), die den Schutz des Trinkwassers vor Pestiziden forderte, angenommen und sogleich abgeschrieben.

– eine Motion von Casimir von Arx (GLP) angenommen, welche die Liberalisierung der Bewilligung von Dachflächenfenstern forderte.

– eine Richtlinienmotion von Pauline Pauli (FDP) angenommen, welche die Aufhebung der Streichung von 17 Autoparkplätzen beim Bieler Gymnasium forderte.

– für eine Anpassung der Grundlagen für kleine Wasser-Wasser-Wärmepumpen gestimmt. Er nahm eine Motion von Roland Lüthi (GLP) deutlich an.

– die zweite Ziffer einer Motion von Simon Buri (GLP) deutlich angenommen, die die Aufhebung eines Zonenverbots für Amateurfunkantennen verlangte.

– mit 153 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung einen Investitionskredit von 37,5 Millionen Franken für die erstmalige Sanierung des Historischen Museums gesprochen.

– die Rechnung 2025 des Kulturförderungsfonds genehmigt.

– den Bericht der Regierung zur Umsetzung der Motion «Finanzierung der Hochschulen auf objektive Kriterien abstützen» einstimmig zur Kenntnis genommen.

– eine Motion aus den Reihen der FDP zum Thema Immobilienmanagement für die kantonalen Hochschulen als Postulat angenommen.

– vom Rückzug einer GLP-Motion zur Abschaffung des Frühfranzösisch erfahren.

– eine Motion von Casimir von Arx (GLP) als Postulat angenommen, welche die Neutralität an Schulen stärken will.

– eine Motion aus den Reihen der FDP zum Thema Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder angenommen.

– eine Motion von Karim Saïd als Postulat angenommen. Saïd forderte neue und sichere Zugänge zum Nidau-Büren-Kanal und an der Alten Zihl sowie ein generelles Überdenken der Nutzungsverteilung von Ufern und Gewässern zwischen privaten Booten und der Öffentlichkeit.

– gegen eine Einführung von Amtszeitbeschränkungen in den Regionalkonferenzen gestimmt. Er lehnte ein entsprechendes Postulat von Casimir von Arx (GLP) ab.

– eine Richtlinienmotion von Jan Remund (Grüne) angenommen, welche einen schnelleren Ausbau der Windkraft forderte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft