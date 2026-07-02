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Die Beschlüsse des Kantonsrates:

Der Zuger Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – vom Rechenschaftsbericht 2025 des Obergerichts Kenntnis genommen.

– vom Tätigkeitsbericht 205 des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zug Kenntnis genommen.

– vom Bericht 2025 der Ombudsstelle des Kantons Zug Kenntnis genommen.

– ein Postulat der ALG-Fraktion zu Massnahmen gegen missbräuchliche Wohnsitznahme zu Steuerzwecken mit 57 zu 15 Stimmen abgelehnt.

– ein überparteiliches Postulat zum Aufbau eines KI-Assistenten für öffentliche Dokumente einhellig gutgeheissen.

– eine Berichtsmotion der SVP zu rechtlichen Grundlagen der KI in Verwaltung, Justiz und Polizei mit 62 zu 11 Stimmen als erledigt abgeschrieben.

– ein Postulat zur Schaffung von Grundlagen für die Anwendung von KI-Modellen im öffentlichen Sektor als erledigt abgeschrieben.

– eine Motion der FDP-Fraktion zur Forschung und Entwicklung an der Hochschule Luzern einhellig in ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.

– eine überparteiliche Motion zu den Vernehmlassungen im Kanton Zug mit 44 zu 25 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– eine überparteiliche Motion für eine Fachstelle für Sexarbeitende mit 40 zu 30 Stimmen als erledigt abgeschrieben.

– ein Postulat zur Einführung eines Shuttlebetriebes vom Bahnhof Zug zum Zuger Kantonsspital in Baar mit 55 zu 14 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– ein Postulat zur Qualitätsverbesserung im Fremdsprachenunterricht an der Volksschule erheblich erklärt und abgeschrieben.

-ein Postulat zur Abschaffung des obligatorischen Frühfranzösisch mit 49 zu 25 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– diverse Interpellationen behandelt.

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