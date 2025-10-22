The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Kantonsrats Schwyz

Der Kantonsrat Schwyz hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) – Michel Bänziger als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Er löst Erich Feusi ab und gehört der SVP-Fraktion an.

– Rita Marty als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie gehört der SP-Fraktion an und folgt auf Elsbeth Anderegg.

– in geheimer Wahl Kantonsrätin Barbara Hunziker (SVP) neu in den Erziehungsrat gewählt. Sie folgt auf Roland Lutz.

– eine gesetzliche Grundlage für Langzeitparkierer geschaffen und zwei entsprechende Gebührenerhebungsvorlagen mit 90 zu 5 respektive 91 zu 4 Stimmen gutgeheissen.

– die Gesetzesinitiative «Keine Bundesasylzentren im Kanton Schwyz – Asylkriminalität stoppen» mit 39 zu 17 Stimmen bei 40 Enthaltungen gutgeheissen. Der Regierungsrat hat damit den Auftrag, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten.

– Kantonsbürgerrechte an Ausländerinnen und Ausländer erteilt.

– eine Motion von Willi Kälin (FDP) mit 50 zu 45 Stimmen überwiesen. Der Regierungsrat muss damit die Pflicht, auf Neubauten Photovoltaikanlagen zu bauen, aus dem Gesetz streichen.

– eine Motion von Thomas Grieder (FDP) über die Anpassung der Verjährungsfristen bei der Staatshaftung einstimmig gutgeheissen.

– eine Motion von Jonathan Prelicz (SP) für nachhaltige Investitionen der Pensionskasse abgelehnt

– eine Motion der Mitte, welche das Minusgeschäft bei der Schwyzer Vermögenssteuer verhindern wollte, für nicht erheblich erklärt.

– vom Bericht der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission des Laboratoriums der Urkantone zur Geschäftsprüfung 2024 Kenntnis genommen.

– von den Prüfberichten der Interkantonalen Geschäftsprüfungskommissionen zum Jahresbericht 2024 der Interkantonalen Polizeischule (IPH) und zum Jahresbericht 2024 der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) Kenntnis genommen.

– die Fragestunde durchgeführt.

– ein Postulat von Manuel Mächler (SVP) für eine Standesinitiative betreffend Zuweisungsstopp im Asylwesen 51 zu 38 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Manuel Mächler (SVP) mit 47 zu 43 Stimmen nicht erheblich erklärt. Mächler verlangte, dass der Kanton einen Bericht zur kantonalen Kommunikation erstellt.

– ein Postulat von Alexander Lacher (SVP) zur Berechnungsmethode der Staatsgarantie nicht überwiesen, nachdem der Postulant am Vorstoss nicht festgehalten hat.

– ein Postulat von Alexander Lacher (SVP) zur Errichtung eines Staatsgarantiefonds nicht überwiesen, nachdem der Postulant am Vorstoss nicht festgehalten hat.

– Interpellationen behandelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft