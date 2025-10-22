Die Beschlüsse des Kantonsrats Schwyz

Der Kantonsrat Schwyz hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

(Keystone-SDA) – Michel Bänziger als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Er löst Erich Feusi ab und gehört der SVP-Fraktion an.

– Rita Marty als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie gehört der SP-Fraktion an und folgt auf Elsbeth Anderegg.

– in geheimer Wahl Kantonsrätin Barbara Hunziker (SVP) neu in den Erziehungsrat gewählt. Sie folgt auf Roland Lutz.

– eine gesetzliche Grundlage für Langzeitparkierer geschaffen und zwei entsprechende Gebührenerhebungsvorlagen mit 90 zu 5 respektive 91 zu 4 Stimmen gutgeheissen.

– die Gesetzesinitiative «Keine Bundesasylzentren im Kanton Schwyz – Asylkriminalität stoppen» mit 39 zu 17 Stimmen bei 40 Enthaltungen gutgeheissen. Der Regierungsrat hat damit den Auftrag, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten.

– Kantonsbürgerrechte an Ausländerinnen und Ausländer erteilt.

– eine Motion von Willi Kälin (FDP) mit 50 zu 45 Stimmen überwiesen. Der Regierungsrat muss damit die Pflicht, auf Neubauten Photovoltaikanlagen zu bauen, aus dem Gesetz streichen.

– eine Motion von Thomas Grieder (FDP) über die Anpassung der Verjährungsfristen bei der Staatshaftung einstimmig gutgeheissen.

– eine Motion von Jonathan Prelicz (SP) für nachhaltige Investitionen der Pensionskasse abgelehnt

– eine Motion der Mitte, welche das Minusgeschäft bei der Schwyzer Vermögenssteuer verhindern wollte, für nicht erheblich erklärt.

– vom Bericht der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission des Laboratoriums der Urkantone zur Geschäftsprüfung 2024 Kenntnis genommen.

– von den Prüfberichten der Interkantonalen Geschäftsprüfungskommissionen zum Jahresbericht 2024 der Interkantonalen Polizeischule (IPH) und zum Jahresbericht 2024 der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) Kenntnis genommen.

– die Fragestunde durchgeführt.

– ein Postulat von Manuel Mächler (SVP) für eine Standesinitiative betreffend Zuweisungsstopp im Asylwesen 51 zu 38 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Manuel Mächler (SVP) mit 47 zu 43 Stimmen nicht erheblich erklärt. Mächler verlangte, dass der Kanton einen Bericht zur kantonalen Kommunikation erstellt.

– ein Postulat von Alexander Lacher (SVP) zur Berechnungsmethode der Staatsgarantie nicht überwiesen, nachdem der Postulant am Vorstoss nicht festgehalten hat.

– ein Postulat von Alexander Lacher (SVP) zur Errichtung eines Staatsgarantiefonds nicht überwiesen, nachdem der Postulant am Vorstoss nicht festgehalten hat.

– Interpellationen behandelt.