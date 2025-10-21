The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats in Kürze

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Dienstag:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – Claudia Senn-Marty (GLP) als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie folgt auf Riccarda Schaller.

– eine als dringlich eingereichte Motion aller Fraktionen zur Entlastung des Mittelstandes diskussionslos und einstimmig überwiesen.

– mit 112 von 115 Stimmen Sarah Amgwerd zur Richterin am Zwangsmassnahmengericht gewählt.

– den Aufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 beraten und mit 111 zu 0 Stimmen abgelehnt. Darauf wies der Kantonsrat den Voranschlag 2026 mit 80 zu 35 Stimmen zur Überarbeitung an den Regierungsrat zurück.

– die Beteiligungsstrategie 2026 behandelt und dieser mit 106 zu 0 Stimmen zugestimmt. Themen waren der Lohndeckel für den Verwaltungsratspräsidenten der Luks AG sowie die Geschlechterquote in Leitungsorganen.

– eine Motion der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) zur Vermeidung von Doppelrollen im Beteiligungscontrolling mit 111 zu 0 Stimmen überwiesen.

– eine Motion von Anja Meier (SP) über eine Ausschreibungspflicht strategischer Leitungsposten von Organisationen mit kantonaler Beteiligung mit 74 zu 34 Stimmen teilweise als Postulat erheblich erklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft