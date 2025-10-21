Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats in Kürze

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Dienstag:

1 Minute

(Keystone-SDA) – Claudia Senn-Marty (GLP) als neues Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie folgt auf Riccarda Schaller.

– eine als dringlich eingereichte Motion aller Fraktionen zur Entlastung des Mittelstandes diskussionslos und einstimmig überwiesen.

– mit 112 von 115 Stimmen Sarah Amgwerd zur Richterin am Zwangsmassnahmengericht gewählt.

– den Aufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 beraten und mit 111 zu 0 Stimmen abgelehnt. Darauf wies der Kantonsrat den Voranschlag 2026 mit 80 zu 35 Stimmen zur Überarbeitung an den Regierungsrat zurück.

– die Beteiligungsstrategie 2026 behandelt und dieser mit 106 zu 0 Stimmen zugestimmt. Themen waren der Lohndeckel für den Verwaltungsratspräsidenten der Luks AG sowie die Geschlechterquote in Leitungsorganen.

– eine Motion der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) zur Vermeidung von Doppelrollen im Beteiligungscontrolling mit 111 zu 0 Stimmen überwiesen.

– eine Motion von Anja Meier (SP) über eine Ausschreibungspflicht strategischer Leitungsposten von Organisationen mit kantonaler Beteiligung mit 74 zu 34 Stimmen teilweise als Postulat erheblich erklärt.