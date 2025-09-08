Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Montag:

3 Minuten

(Keystone-SDA) – fünf der zehn als dringlich eingereichten Vorstösse als dringlich erklärt. In den Vorstössen geht es etwa um die vom Bund angekündigten J+S-Kürzungen, um die möglichen Steuerausfälle bei der Abschaffung des Eigenmietwerts im Kanton Luzern und um einen allfälligen Kantonsbeitrag für den Stahlbetreiber Steeltec in Emmenbrücke.

– in der Schlussabstimmung der Abschaffung der Liste der säumigen Prämienzahler mit 82 zu 27 Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Zum Geschäft gab es keine Wortmeldung aus dem Rat.

– sich einstimmig nach erster Lesung für die Teilrevision des Tourismusgesetzes ausgesprochen.

– in der ersten Beratung die Teilrevision des Personalrechts besprochen und einstimmig genehmigt.

– in erster Lesung einstimmig einer Verlängerung der Frist zur Unterbreitung der Botschaft zum Gegenvorschlag der Volksinitiative «Digitalisierung jetzt» zugestimmt. Damit erhält die Regierung ein halbes Jahr zusätzlich für die Ausarbeitung. Die Initiative der Jungfreisinnigen fordert, dass Kanton und Gemeinden ihre Aufgaben möglichst digital erfüllen, nach dem Motto «Digital First».

– die Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt» der Mitte mit 77 zu 39 Stimmen für teilungültig erklärt. Zugleich stimmte der Rat in der Schlussabstimmung mit 105 zu 11 Stimmen einer Fristverlängerung um ein Jahr zu, damit die Regierung in dieser Zeit einen Gegenvorschlag ausarbeiten kann.

– über die Entschädigung der Kantonsratsmitglieder diskutiert und einer Erhöhung mit 81 zu 30 Stimmen zugestimmt. Einen Ablehnungsantrag der SVP lehnte das Parlament mit 82 zu 29 Stimmen ab.

– einstimmig einen Sonderkredit von 37,9 Millionen Franken für den Ausbau der Kantonsstrasse von Under Lammberg bis Under Tendli in Schüpfheim LU bewilligt.

– die Abrechnung des Strassenbauprojekts im Dorfzentrum von Menznau LU einstimmig genehmigt. Die tatsächlichen Kosten von 3,75 Millionen Franken lagen deutlich unter dem ursprünglich bewilligten Sonderkredit von 5,04 Millionen Franken.

– einer Verlängerung der Frist zur Unterbreitung einer Botschaft zum Gegenvorschlag der Volksinitiative «Digitalisierung jetzt» einstimmig zugestimmt. Damit erhält die Regierung ein halbes Jahr mehr Zeit für die Erarbeitung. Die Initiative der Jungfreisinnigen fordert, dass Kanton und Gemeinden ihre Aufgaben möglichst digital erfüllen, getreu dem Motto «Digital First».

– den Tätigkeitsbericht der Pädagogischen Hochschule Luzern zur Kenntnis genommen.

– den Geschäftsbericht der Universität Luzern zur Kenntnis genommen.

– ein Postulat von Gerda Jung (Mitte) über die Lückenschliessung durch Beratung und Begleitung überforderter Eltern, mit 84 zu 26 Stimmen erheblich erklärt.

– Bernadette Rüttimann (Mitte) und Willi Knecht (SVP) als Mitglieder des Kantonsrates verabschiedet. Die Mitte-Kantonsrätin aus Hochdorf politisierte seit 2019 im Kantonsparlament, der SVP-Parlamentarier aus Geiss war seit 2011 im Kantonsrat.