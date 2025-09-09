The Swiss voice in the world since 1935
Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Dienstag:

(Keystone-SDA) – Marlen Vogel-Kuoni (SVP) aus Willisau und Christian Meister (Mitte) aus Emmenbrücke als neue Mitglieder im Kantonsrat willkommen geheissen.

– zwei dringliche Postulate von Andrea Pfäffli (SP) und Guido Müller (SVP) mit grossem Mehr für erheblich erklärt. Die Vorstösse, die als Paket behandelt wurden, betrafen die vom Bund angekündigten J+S-Kürzungen. Die Regierung sprach sich für die Teilerheblichkeit aus.

– eine dringliche Motion von Franz Räber (FDP) mit 57 zu 54 Stimmen abgelehnt. Sie verlangte, dass das Gebührengesetz und die Gebührenverordnung der Gemeinden so angepasst werden, dass Erhöhungen höchstens der Teuerung entsprechen und die bisherigen Pauschalgebühren bestehen bleiben.

– eine dringliche Anfrage über die Steuerausfälle bei der möglichen Abschaffung des Eigenmietwerts im Kanton Luzern behandelt.

– mit 93 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung eine dringliche Anfrage von Roman Bolliger (Grüne) zusammen mit einem Postulat von Marcel Budmiger (SP) zu einem Kantonsbeitrag für Steeltec als teilerheblich erklärt.

– ein Postulat von Urban Sager (SP) über Transparenzvorschriften für extern getragene Institute der Universität Luzern mit 81 zu 28 Stimmen abgelehnt.

