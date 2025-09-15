Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Session vom Montag:

3 Minuten

(Keystone-SDA) – eine Motion von Maria Pilotto (SP) für die Schaffung einer Behindertensession mit 88 zu 24 Stimmen als Postulat überwiesen.

– eine Motion von Karin Andrea Stadelmann (Mitte) für ein Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung mit 57 zu 56 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Thomas Alois Hodel (SVP), das eine eigene Vernehmlassungsantwort des Kantons Luzern zum EU-Rahmenabkommen forderte, mit 84 zu 25 Stimmen abgelehnt.

– sich gegen eine Unterstützung der Ukraine durch den Kanton Luzern ausgesprochen, weil der Bund für die Aussenpolitik zuständig sei. Er lehnte deswegen zwei Postulate von Roman Bolliger (Grüne) zu diesem Thema jeweils mit 82 zu 23 Stimmen ab.

– ein Postulat von Urs Marti (Mitte) zur Vereinheitlichung des Vernehmlassungsverfahrens diskussionslos mit 103 zu 1 Stimmen angenommen.

– sich für eine einfachere Übertragung von Autonummern zwischen Lebenspartnern ausgesprochen und ein Postulat von Michèle Albrecht (Mitte) diskussionslos mit 103 zu 0 Stimmen überwiesen.

– zwei Motionen von Melisse Frey-Ruckli (Mitte) zur Prostitution behandelt. Die Motion über die Einführung einer persönlichen Anmeldung und Erhebung von Quellensteuern wurde mit 81 zu 28 Stimmen gutgeheissen, die Motion über die Einführung eines Prostitutionsgesetzes wurde mit 57 zu 53 Stimmen teilweise überwiesen.

– ein Postulat über Parteirechte des Veterinärdienstes in Tierschutzstrafprozessen von Sara Muff (SP) mit 56 zu 47 Stimmen teilweise überwiesen.

– eine von Urs Marti (Mitte) eingereichte Motion, welche kommunale Mindestlöhne verhindern will, mit 79 zu 25 Stimmen überwiesen.

– ein Postulat von Jasmin Ursprung (SVP) mit 72 zu 24 Stimmen abgelehnt. Es ging dabei um nicht einbringbare Krankenkassenprämien.

– eine Motion von Urs Schumacher (SVP) zur Streichung der Bestimmungen zu einer Covid-Zertifikatspflicht im Kantonsrats diskussionslos mit 96 zu 0 Stimmen überwiesen.

– ein Postulat von Bernhard Steiner (SVP) mit 67 zu 36 Stimmen teilweise unterstützt. Es ging dabei um eine Amnestie für Gebäude, die ausserhalb der Bauzone nur mit einer kommunalen Bewilligung erstellt worden sind.

– ein Postulat des früheren Kantonsrats Gianluca Pardini (SP) für ÖV-Gutscheine für Menschen bis 25 Jahre mit 78 zu 25 Stimmen abgelehnt.

– sich für die Abschaffung des Viehversicherungsgesetzes ausgesprochen. Er hiess eine entsprechende Motion von Philipp Bucher (FDP) diskussionslos mit 104 zu 0 Stimmen gut.

– Anfragen behandelt.