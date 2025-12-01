Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Montag:

2 Minuten

(Keystone-SDA) – zwei von fünf als dringlich eingereichte Vorstösse als dringlich erklärt. Es geht dabei um die Standardkosten der Gemeindeschulhäuser und um Geld zugunsten des Klimaschutzes. Die beiden Vorstösse werden am Dienstagvormittag behandelt.

– die Besoldungsverordnung mit 115 zu 0 Stimmen angepasst. Damit haben neu auch die Mitglieder des Regierungsrats und der Gerichte nach einem Unfall Anrecht auf ein Bett in der halbprivaten Abteilung. Der Kantonsrat hat die Magistratspersonen dem Staatspersonal gleichgestellt.

– das überarbeitete Budget 2026 mit 85 zu 30 Stimmen genehmigt. Die Senkung des Steuerfusses von 1,55 auf 1,45 Einheiten wurde mit 86 zu 30 Stimmen gutgeheissen.

– ein Postulat von Urs Christian Schumacher (SVP) für ein Handy-Verbot an Schulen mit 78 zu 34 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Daniel Piazza (Mitte) über die Einführung eines digitalen Energiezwillings für kantonale Liegenschaften mit 83 zu 26 Stimmen teilweise überwiesen.

-ein Postulat von Karin Andrea Stadelmann (Mitte) für ein persönliches digitales Steuerkonto mit 102 zu 12 Stimmen gutgeheissen.

– eine Motion von Daniel Piazza (Mitte) mit 83 zu 27 Stimmen erheblich erklärt. Piazza verlangte eine Überarbeitung des kantonalen Finanzleitbilds.

– eine Motion von Daniel Piazza (Mitte) mit 58 zu 50 Stimmen in ein Postulat abgeschwächt und mit 81 zu 27 Stimmen überwiesen. Der Regierungsrat erhielt damit den Auftrag, im Rahmen des Finanzleitbildes 2026 das BIP als Kenngrösse für das Ausgabenwachstum zu prüfen.

– Anfragen behandelt.