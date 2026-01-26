Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Montag:

(Keystone-SDA) – Simon Roth (SP) und Christian Galliker (Mitte) als neue Kantonsräte vereidigt. Der Stadtluzerner Simon Roth folgt auf den zurückgetretenen Michael Ledergerber. Christian Galliker ist Landwirt in Beromünster und folgt auf Markus Bucher.

– von neun als dringlich eingereichten Vorstössen zwei als dringlich erklärt. Es geht dabei um die Besetzung des Verwaltungsrats der Kantonalbank und um die Halbierungsinitiative. Die beiden Vorstösse werden am Dienstagmorgen behandelt.

– das Ladenschlussgesetz teilrevidiert und nach zweiter Lesung mit 61 zu 49 Stimmen gutgeheissen. Er legte für Läden bei Elektrotankstellen und für unbediente Shops verlängerte Öffnungszeiten von 5 bis 22 Uhr fest.

– das Wirtschaftsförderungsgesetz nach erster Lesung mit 84 zu 28 Stimmen teilrevidiert. Es geht dabei um die Stärkung des Standorts Luzern mit den Mitteln aus der OECD-Ergänzungssteuer.

– eine Motion der Kommission Wirtschaft und Abgaben für einen Transformationsbeitrag an den Stahlkocher Steeltec mit 94 zu 15 Stimmen gutgeheissen.

– sich mit 84 zu 23 Stimmen für zusätzliche Busperrons beim Bahnhof Luzern ausgesprochen. Die Kosten belaufen sich auf 3,8 Millionen Franken.

– ein Postulat von Urban Sager (SP), der sich für eine Beratungsstelle für Eltern mit zusätzlichem Förderbedarf in der Schule stark machte, mit 75 zu 35 Stimmen abgelehnt.

– eine Motion von Urban Sager (SP) über einen Planungsbericht zur Selektion an der Volksschule mit 75 zu 33 Stimmen abgelehnt.

– Angelina Spörri (GLP) und Daniel Piazza (Mitte) als Mitglieder des Kantonsrates verabschiedet. Ihre Nachfolger sind der in Rothenburg wohnhafte Tobias Lang (GLP) und Claudio Spescha (Mitte) aus Malters. Sie werden am Dienstag vereidigt.