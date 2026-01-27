Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Luzerner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Dienstag:

(Keystone-SDA) – mit Tobias Lang (GLP) und Claudio Spescha (Mitte) zwei neue Ratsmitglieder vereidigt. Sie lösen Angelina Spörri respektive Daniel Piazza ab.

– eine dringliche Anfrage von Simone Brunner (SP) zur nominierten neuen Verwaltungsrätin der LUKB, Bernadette Koch, behandelt.

– eine dringliche Anfrage von Caroline Rey (SP) zur Halbierungsinitiative behandelt.

– eine Motion von Jasmin Ursprung (SVP) über die Abschaffung der Überschussabgabe der Gebäudeversicherung mit 85 zu 29 Stimmen gutgeheissen.

– ein Postulat von Mario Cozzio (GLP) über die Justierung der Verkehrssteuern für vollelektrische Fahrzeuge mit 66 zu 44 Stimmen überwiesen.

– eine Motion von Anja Meier (SP) für einen besseren kantonsübergreifenden Opferschutz gutgeheissen. Der Entscheid fiel mit 66 zu 43 Stimmen zugunsten der Motion und gegen eine Abschwächung in ein Postulat.

– eine Motion von Michael Kurmann (Mitte) mit 82 zu 27 Stimmen abgelehnt. Kurmann forderte eine gesetzliche Grundlage für selbständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten.

– ein Postulat von Beat Tanner (FDP) mit 74 zu 26 Stimmen abgelehnt. Tanner möchte, dass Gemeinden Rückstellungen für Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich machen können.

– ein Postulat von Guido Roos (Mitte) zur Besteuerung inhabergeführter KMU mit 83 zu 29 Stimmen erheblich erklärt.

– mit 84 zu 23 Stimmen ein Postulat von Marc Horat (SP) über die Förderung von PV auf kantonseigenen Gebäuden teilweise überwiesen.

– eine Motion von Benno Ineichen (SVP) zur Vereinfachung der Aufzeichnungspflicht für Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel mit 74 zu 32 Stimmen gutgeheissen.

– und ein Postulat von Michael Kurmann (Mitte) zum Einsatz von biologischen Mitteln gegen die Quaggamuschel mit 86 zu 17 Stimmen teilerheblich erklärt.

– mit 84 zu 25 Stimmen ein Postulat von Daniel Piazza (Mitte) teilweise erheblich erklärt. Es geht dabei um die Bereitstellung von Land für Trafostationen.

– Anfragen behandelt.

– André Zumthurm (FDP) mit 95 Stimmen zum neuen Richter am Kantonsgericht gewählt.