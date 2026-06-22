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Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

Der Kantonsrat Luzern hat am Montag anlässlich seiner Juni-Session:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – einen von neun als dringlich eingereichten Vorstössen als dringlich erklärt. Es handelt sich dabei um einen Vorstoss der Kommission Justiz und Sicherheit zur Finanzierung der Sicherheit.

– das revidierte Stimmrechtsgesetz nach zweiter Lesung mit 105 zu 1 Stimmen gutgeheissen. Bei Regierungs-, Gemeinderats- und Ständeratswahlen erhalten die Stimmberechtigten künftig nur noch einen Wahlzettel statt eines Listenhefts.

– sich dafür ausgesprochen, dass die Digitalisierung der Verwaltung im Gesetz und nicht auf Verfassungsstufe verankert wird. Er lehnte nach zweiter Lesung die Volksinitiative «Digitalisierung jetzt» mit 106 zu 4 Stimmen ab und sprach sich mit 109 zu 0 Stimmen für den regierungsrätlichen Gegenvorschlag aus. Zudem genehmigte er 12,3 Millionen Franken für den Weiterbetrieb der digitalen Verwaltungsinfrastruktur, und zwar mit 110 zu 0 Stimmen.

– Wahlen in die Gerichte und in die Staatsanwaltschaft durchgeführt. Neuer Oberstaatsanwalt ist Pascal Lüthi.

– den Jahresbericht mit der positiven Jahresrechnung 2025 mit 107 zu 0 Stimmen genehmigt.

– persönliche Vorstösse mit 106 zu 0 Stimmen abgeschrieben.

– einstimmig den Bericht zur Umsetzung der Beteiligungsstrategie genehmigt.

– vom Jahresbericht der Luzerner Kantonsspital AG Kenntnis genommen.

– vom Geschäftsbericht der Luzerner Psychiatrie Kenntnis genommen.

– in erster Lesung einstimmig die Finanzierung von Deponiesanierungen sichergestellt. Er sprach sich dabei dafür aus, dass sich Kanton und Gemeinden die Kosten teilen sollen.

– entschieden, dass Personen, die eine Prämienverbilligung beanspruchen wollen, weiterhin eine Steuererklärung vorlegen müssen. Er behandelte in erster Lesung eine Revision des Prämienverbilligungsgesetzes und hiess diese mit 110 zu 0 Stimmen gut.

– die Eintretensdebatte zum Planungsbericht zur Gleichstellung der Geschlechter geführt.

– die neu gewählten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte vereidigt.

– Kantonsrat Daniel Gasser (Mitte) verabschiedet. Seine Nachfolgerin ist Carmen Holdener (Mitte)

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