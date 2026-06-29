Die Beschlüsse des Luzerner Kantonsrats

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Der Kantonsrat Luzern hat am Montag anlässlich seiner Juni-Session:

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(Keystone-SDA) – Carmen Holdener (Mitte) und Tim Kiser (Mitte) als neue Mitglieder des Kantonsrats vereidigt.

– für den Bau des neuen Sicherheitszentrums in Rothenburg 276 Millionen Franken mit 108 zu 0 Stimmen genehmigt. Das Projekt wird nun den Stimmberechtigten vorgelegt.

– mit 105 zu 0 Stimmen der Vereinigung der Gemeinden Greppen und Weggis zugestimmt

– für die Sanierung und Aufwertung der Rothenburgstrasse in Emmenbrücke 15,68 Millionen Franken gesprochen.

– für die Sanierung und Aufwertung der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke 9,6 Millionen Franken gesprochen.

– die Behandlungsfrist für die Volksinitiative «für zahlbare Wohnungen» mit 62 zu 32 Stimmen bei 9 Enthaltungen um ein Jahr verlängert.

– zwei Abrechnungen über die Änderung der Kantonsstrasse zwischen Grenzweg und Schiff im Luzerner Ortsteil Reussbühl mit 94 zu 0 Stimmen, respektive 100 zu 0 Stimmen gutgeheissen.

– vom Jahresbericht der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) ohne Diskussion Kenntnis genommen.

– ein Postulat von Anja Meier (SP) für eine einheitliche Regelung privater Sicherheitsdienste diskussionslos mit 102 zu 0 Stimmen erheblich erklärt.

– mit 52 zu 46 Stimmen ein Postulat von Fritz Gerber (SVP) über die Abgrenzung von Anlagen gegenüber Gebäuden ausserhalb der Bauzone erheblich erklärt.

– ein Postulat von Thomas Hodel (SVP) über die Finanzierung von Massnahmen zur Reduktion von Ammoniakemissionen bei Stallbauten mit 55 zu 53 Stimmen teilweise überwiesen.

– eine Motion von Marc Horat (SP) zur Reduktion von Lichtverschmutzung mit 67 zu 39 Stimmen als Postulat überwiesen.

– ein Postulat von Adrian Nussbaum (Mitte) für eine kantonale Mobilitätsstrategie diskussionslos mit 83 zu 0 Stimmen überwiesen.

– eine Motion von Adrian Nussbaum (Mitte) für eine Stromstrategie mit 81 zu 23 Stimmen überwiesen.

– ein Postulat von Sarah Arnold (FDP) über die Überprüfung der CKW-Beteiligung mit 104 zu 0 Stimmen erheblich erklärt.

– ein Postulat von Rahel Estermann (Grüne) für eine sichere Seebrücke für Velos ohne Diskussion mit 96 zu 0 Stimmen überwiesen.

– ein Postulat von Samuel Zbinden (Grüne) über die Amtsdauer in ständigen Kommissionen mit 78 zu 21 Stimmen erheblich erklärt.

– Anfragen behandelt.

– Gisela Widmer Reichlin (SP) als Kantonsratspräsidentin verabschiedet.