Die Beschlüsse des Nidwaldner Landrats in Kürze

Der Landrat Nidwalden hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

2 Minuten

(Keystone-SDA) – Landrätin Katja Durrer (Mitte), Ennetbürgen, für den Rest der Amtsdauer 2022-2026 vereidigt. Sie folgt auf den Ende Oktober im Amt verstorbenen Sepp Odermatt-Niederberger (Mitte).

– Katja Durrer (Mitte) als Mitglied der Kommission Finanzen, Steuern, Gesundheit und Soziales (FGS) gewählt.

– Interpellation von Landrätin Elena Kaiser (Grüne) und Daniel Niederberger (SP) zur Situation im Sozialamt behandelt und für dringlich erklärt.

– die Revision der Reklamengesetzgebung im Rahmen einer Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes in zweiter Lesung mit 43 Ja- und 12 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen beschlossen.

– den Gegenvorschlag zur Änderung des Steuergesetzes einstimmig für zulässig erklärt.

– von den Jahreszielen 2026 Kenntnis genommen.

– die Teilrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons in erster Lesung beraten. Damit sollen die Personallöhne und ihre Entwicklung im Rahmen eines dreijährigen Globalkredits statt jährlich festgelegt werden.

– einen Objektkredit in der Höhe von 2,7 Millionen Franken für die Planung des Hochwasserschutzprojektes Engelbergeraa Etappen 5 und 6, zwischen Dallenwil und Wolfenschiessen, einstimmig beschlossen.

– vom Bericht der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission (IFHK FHZ) zum Tätigkeitsbericht 2024 HSLU_FH Zentralschweiz Kenntnis genommen.

– eine Motion von Markus Walker (SVP) für die Beibehaltung der bestehenden Notfall-Radio-Information als kantonseigene Lösung auch nach 2026 mit 30 Nein- und 19 Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen abgelehnt.