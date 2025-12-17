The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Nidwaldner Landrats in Kürze

Der Landrat Nidwalden hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – Landrätin Katja Durrer (Mitte), Ennetbürgen, für den Rest der Amtsdauer 2022-2026 vereidigt. Sie folgt auf den Ende Oktober im Amt verstorbenen Sepp Odermatt-Niederberger (Mitte).

– Katja Durrer (Mitte) als Mitglied der Kommission Finanzen, Steuern, Gesundheit und Soziales (FGS) gewählt.

– Interpellation von Landrätin Elena Kaiser (Grüne) und Daniel Niederberger (SP) zur Situation im Sozialamt behandelt und für dringlich erklärt.

– die Revision der Reklamengesetzgebung im Rahmen einer Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes in zweiter Lesung mit 43 Ja- und 12 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen beschlossen.

– den Gegenvorschlag zur Änderung des Steuergesetzes einstimmig für zulässig erklärt.

– von den Jahreszielen 2026 Kenntnis genommen.

– die Teilrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons in erster Lesung beraten. Damit sollen die Personallöhne und ihre Entwicklung im Rahmen eines dreijährigen Globalkredits statt jährlich festgelegt werden.

– einen Objektkredit in der Höhe von 2,7 Millionen Franken für die Planung des Hochwasserschutzprojektes Engelbergeraa Etappen 5 und 6, zwischen Dallenwil und Wolfenschiessen, einstimmig beschlossen.

– vom Bericht der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission (IFHK FHZ) zum Tätigkeitsbericht 2024 HSLU_FH Zentralschweiz Kenntnis genommen.

– eine Motion von Markus Walker (SVP) für die Beibehaltung der bestehenden Notfall-Radio-Information als kantonseigene Lösung auch nach 2026 mit 30 Nein- und 19 Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen abgelehnt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft