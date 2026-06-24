Die Beschlüsse des Nidwaldner Landrats in Kürze

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Der Landrat Nidwalden hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

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(Keystone-SDA) – die am 8. März erstmals gewählten Landratsmitglieder durch das älteste Mitglied des Landrates in die Pflicht genommen.

– die Ergebnisse der Landratswahlen vom 8. März einstimmig erwahrt.

– das Landratsbüro für die Amtsdauer von einem Jahr (2026/2027) gewählt. Neuer Landratspräsident und höchster Nidwaldner ist Matthias Christen (GLP). Das Landratsvizepräsidium besteht aus Dominik Steiner (FDP) und Franziska Rüttimann (Mitte). Die SVP wird im Landratsbüro vertreten von Sepp Gabriel, die Mitte von Christof Gerig, die FDP von Marcel Grimm, die Grüne/SP-Fraktion von Alexander Huser und die GLP von Iris Flüeler.

– das erstmals gewählte Regierungsratsmitglied, den neuen Bildungsdirektor Armin Odermatt (SVP), durch das älteste Mitglied des Landrats in die Pflicht genommen.

– Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi (Mitte) als Frau Landammann für die Amtsdauer von einem Jahr (2026/2027) gewählt. Neuer Landesstatthalter ist Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen (FDP).

– die ständigen Kommissionen und Behörden für die Amtsdauer von vier Jahren gewählt.